Disney Winners at the 2020 Annie Awards

The 47th Annie Awards are tonight at UCLA’s Royce Hall. Below are Disney related winners from the ceremony. This article will be updated throughout the evening.

Character Animation – Live-Action

Avengers: Endgame

Weta Digital

Animation Supervisor: Sidney Kombo- Kintombo

FX – Feature Production

Frozen 2

Walt Disney Animation Studios

Benjamin Fiske: Benjamin Fiske Alex Moaveni: Alex Moaveni Jesse Erickson: Jesse Erickson

Dimitre Berberov: Dimitre Berberov

Kee Nam Suong: Kee Nam Suong