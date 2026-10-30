ESPN to Present More Than 150 NBA G League Games Across Various Platforms
ESPN will broadcast or stream more than 150 NBA G League games during the upcoming 2026-27 season across their various platforms.
What's Happening:
- Starting on November 10, ESPN will present more than 150 NBA G League games during the 2026-27 season across ESPN+, ESPNU and ESPNews.
- Opening-night coverage on ESPN+ is slated to feature nine games, including:
- Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue
- Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars
- Motor City Cruise vs. Cleveland Charge
- Long Island Nets vs. College Park Skyhawks
- Iowa Wolves vs. Noblesville Boom
- Osceola Magic vs. Memphis Hustle
- Texas Legends vs. Mexico City Capitanes
- San Diego Clippers vs. Coachella Valley
- Valley Suns vs. Stockton Kings
- The G League Games will stream live throughout the season across the NBA G League Tip-Off Tournament and regular season.
- The 2026 NBA G League Winter Showcase, the league’s premier in-season scouting event, will be featured across ESPN+, ESPNU and ESPNews from Dec. 19-22 at the Orange County Convention Center in Orlando, Florida.
- The coverage also includes 16 games and culminates with the NBA G League Winter Showcase Championship Game on Tuesday, Dec. 22, at 5 p.m. ET on ESPNU.
- Additionally, ESPN platforms will carry games throughout the 2027 NBA G League Playoffs, including the NBA G League Finals.
- All games will be available to stream on the ESPN app.
- Check out the FULL schedule below.
Tue., Nov. 10
Noon
Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Nov. 10
12:30 p.m.
Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Nov. 10
7 p.m.
Motor City Cruise vs. Cleveland Charge
ESPN+
Tue., Nov. 10
7 p.m.
Long Island Nets vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Tue., Nov. 10
7 p.m.
Iowa Wolves vs. Noblesville Boom
ESPN+
Tue., Nov. 10
8 p.m.
Osceola Magic vs. Memphis Hustle
ESPN+
Tue., Nov. 10
9 p.m.
Texas Legends vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Nov. 10
10 p.m.
San Diego Clippers vs. Coachella Valley
ESPN+
Tue., Nov. 10
10 p.m.
Valley Suns vs. Stockton Kings
ESPN+
Thu., Nov. 12
7 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Nov. 12
7:30 p.m.
Greensboro Swarm vs. Raptors 905
ESPN+
Thu., Nov. 12
8 p.m.
Oklahoma City Blue vs. Memphis Hustle
ESPN+
Thu., Nov. 12
8 p.m.
Grand Rapids Gold vs. Windy City Bulls
ESPN+
Thu., Nov. 12
9 p.m.
Coachella Valley vs. Valley Suns
ESPN+
Thu., Nov. 19
11:30 a.m.
Texas Legends vs. Memphis Hustle
ESPN+
Thu., Nov. 19
8 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Thu., Nov. 19
10 p.m.
Stockton Kings vs. Coachella Valley
ESPN+
Tue., Nov. 24
7:30 p.m.
Osceola Magic vs. Laketown
ESPN+
Tue., Nov. 24
8 p.m.
Austin Spurs vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Dec. 1
8 p.m.
San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Dec. 1
10 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Stockton Kings
ESPN+
Wed., Dec. 2
Noon
Mexico City Capitanes vs. Laketown
ESPN+
Wed., Dec. 2
Noon
Oklahoma City Blue vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Wed., Dec. 2
12:30 p.m.
Cleveland Charge vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Wed., Dec. 2
7 p.m.
Grand Rapids Gold vs. Noblesville Boom
ESPN+
Thu., Dec. 3
7 p.m.
Long Island Nets vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Thu., Dec. 3
8 p.m.
Valley Suns vs. Rip City Remix
ESPN+
Thu., Dec. 3
10 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Dec. 3
10 p.m.
Stockton Kings vs. San Diego Clippers
ESPN+
Tue., Dec. 8
7 p.m.
Wisconsin Herd vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Tue., Dec. 8
7 p.m.
Westchester Knicks vs. Long Island Nets
ESPN+
Tue., Dec. 8
7:30 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves
ESPN+
Tue., Dec. 8
8 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Dec. 8
9 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Dec. 8
9 p.m.
Coachella Valley vs. Rip City Remix
ESPN+
Wed., Dec. 9
8 p.m.
Memphis Hustle vs. Austin Spurs
ESPN+
Wed., Dec. 9
8 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Thu., Dec. 10
7 p.m.
Iowa Wolves vs. Motor City Cruise
ESPN+
Thu., Dec. 10
7 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Noblesville Boom
ESPN+
Thu., Dec. 10
9 p.m.
Stockton Kings vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Dec. 15
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Tue., Dec. 15
7 p.m.
Motor City Cruise vs. Cleveland Charge
ESPN+
Tue., Dec. 15
7 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Osceola Magic
ESPN+
Tue., Dec. 15
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Tue., Dec. 15
7:30 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves
ESPN+
Tue., Dec. 15
7:30 p.m.
Oklahoma City Blue vs. Laketown
ESPN+
Tue., Dec. 15
9 p.m.
Memphis Hustle vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Dec. 15
9 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Dec. 15
10 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Stockton Kings
ESPN+
Sat., Dec. 19
1 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPN+
Sat., Dec. 19
3:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPN+
Sat., Dec. 19
6 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNews
Sat., Dec. 19
8:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNews
Sun., Dec. 20
1 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNews
Sun., Dec. 20
3:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNews
Sun., Dec. 20
6 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNU
Sun., Dec. 20
8:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNU
Mon., Dec. 21
Noon
NBA G League Winter Showcase
ESPNU
Mon., Dec. 21
2:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNU
Mon., Dec. 21
5 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNU
Mon., Dec. 21
7:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPNews
Tue., Dec. 22
Noon
NBA G League Winter Showcase
ESPN+
Tue., Dec. 22
2:30 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPN+
Tue., Dec. 22
5 p.m.
NBA G League Winter Showcase Championship
ESPNU
Tue., Dec. 22
8 p.m.
NBA G League Winter Showcase
ESPN+
Tue., Dec. 29
2 p.m.
Motor City Cruise vs. Noblesville Boom
ESPN+
Tue., Dec. 29
3 p.m.
Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Tue., Dec. 29
6 p.m.
Wisconsin Herd vs. Delaware Blue Coats
ESPN+
Tue., Dec. 29
6 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Rip City Remix
ESPN+
Tue., Dec. 29
7 p.m.
Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge
ESPN+
Tue., Dec. 29
7 p.m.
Long Island Nets vs. Westchester Knicks
ESPN+
Tue., Dec. 29
9 p.m.
Valley Suns vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Dec. 29
10 p.m.
Austin Spurs vs. San Diego Clippers
ESPN+
Tue., Dec. 29
10 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Santa Cruz Warriors
ESPN+
Wed., Dec. 30
7 p.m.
Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Wed., Dec. 30
7 p.m.
Windy City Bulls vs. Greensboro Swarm
ESPN+
Wed., Dec. 30
7:30 p.m.
Stockton Kings vs. Iowa Wolves
ESPN+
Wed., Dec. 30
8 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Wed., Dec. 30
10 p.m.
Memphis Hustle vs. Coachella Valley
ESPN+
Tue., Jan. 5
7 p.m.
Long Island Nets vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Tue., Jan. 5
7 p.m.
Coachella Valley vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Jan. 5
7:30 p.m.
Oklahoma City Blue vs. Sioux Falls Skyforce
ESPN+
Tue., Jan. 5
8 p.m.
Iowa Wolves vs. Memphis Hustle
ESPN+
Tue., Jan. 5
8 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Jan. 5
9 p.m.
Texas Legends vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Jan. 5
10 p.m.
Austin Spurs vs. Stockton Kings
ESPN+
Thu., Jan. 7
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Delaware Blue Coats
ESPN+
Thu., Jan. 7
7:30 p.m.
Westchester Knicks vs. Laketown
ESPN+
Thu., Jan. 7
7:30 p.m.
Stockton Kings vs. Sioux Falls Skyforce
ESPN+
Thu., Jan. 7
8 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Jan. 12
7 p.m.
Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom
ESPN+
Tue., Jan. 12
8 p.m.
Iowa Wolves vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Jan. 12
8 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Jan. 12
9 p.m.
Stockton Kings vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Jan. 12
9 p.m.
Austin Spurs vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Jan. 12
10 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Jan. 14
7 p.m.
Osceola Magic vs. Motor City Cruise
ESPN+
Thu., Jan. 14
7 p.m.
Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom
ESPN+
Thu., Jan. 14
10 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley
ESPN+
Tue., Jan. 19
7 p.m.
Maine Celtics vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Tue., Jan. 19
7 p.m.
Motor City Cruise vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Tue., Jan. 19
7 p.m.
Laketown vs. Long Island Nets
ESPN+
Tue., Jan. 19
8 p.m.
Coachella Valley vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Jan. 19
8 p.m.
San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Jan. 19
9 p.m.
Iowa Wolves vs. Valley Suns
ESPN+
Thu., Jan. 21
2 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Valley Suns
ESPN+
Thu., Jan. 21
7 p.m.
Windy City Bulls vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Thu., Jan. 21
7 p.m.
Long Island Nets vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Jan. 21
10 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Stockton Kings
ESPN+
Tue., Jan. 26
8 p.m.
Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Jan. 26
8 p.m.
San Diego Clippers vs. Rip City Remix
ESPN+
Tue., Jan. 26
10 p.m.
Texas Legends vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Jan. 28
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. Long Island Nets
ESPN+
Thu., Jan. 28
7 p.m.
Delaware Blue Coats vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Jan. 28
8 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Austin Spurs
ESPN+
Thu., Jan. 28
8 p.m.
Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Feb. 2
7 p.m.
Westchester Knicks vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Tue., Feb. 2
7 p.m.
Wisconsin Herd vs. Noblesville Boom
ESPN+
Tue., Feb. 2
7:30 p.m.
San Diego Clippers vs. Sioux Falls Skyforce
ESPN+
Tue., Feb. 2
8 p.m.
Memphis Hustle vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Feb. 2
8 p.m.
Iowa Wolves vs. Rip City Remix
ESPN+
Tue., Feb. 2
9 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Feb. 2
10 p.m.
Oklahoma City Blue vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Feb. 4
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. Motor City Cruise
ESPN+
Thu., Feb. 4
7 p.m.
Maine Celtics vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Feb. 4
7:30 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Sioux Falls Skyforce
ESPN+
Thu., Feb. 4
8 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Austin Spurs
ESPN+
Thu., Feb. 4
9 p.m.
Texas Legends vs. Valley Suns
ESPN+
Thu., Feb. 4
10 p.m.
Mexico City Capitanes vs. San Diego Clippers
ESPN+
Thu., Feb. 4
10 p.m.
Oklahoma City Blue vs. Stockton Kings
ESPN+
Tue., Feb. 9
11:30 a.m.
San Diego Clippers vs. Iowa Wolves
ESPN+
Tue., Feb. 9
2 p.m.
Rip City Remix vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Feb. 9
7 p.m.
Laketown vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Tue., Feb. 9
7 p.m.
Osceola Magic vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Thu., Feb. 11
2 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Stockton Kings
ESPN+
Thu., Feb. 11
7 p.m.
Laketown vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Thu., Feb. 11
7 p.m.
Capital City Go-Go vs. Long Island Nets
ESPN+
Thu., Feb. 11
10 p.m.
Rip City Remix vs. Santa Cruz Warriors
ESPN+
Tue., Feb. 16
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Tue., Feb. 16
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Tue., Feb. 16
7 p.m.
Long Island Nets vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Tue., Feb. 16
7:30 p.m.
Cleveland Charge vs. Laketown
ESPN+
Tue., Feb. 16
8 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Feb. 16
8 p.m.
Austin Spurs vs. Texas Legends
ESPN+
Tue., Feb. 16
8 p.m.
Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Feb. 16
9 p.m.
Memphis Hustle vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Feb. 16
10 p.m.
Rip City Remix vs. Coachella Valley
ESPN+
Tue., Feb. 16
10 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. San Diego Clippers
ESPN+
Thu., Feb. 18
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Thu., Feb. 18
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Thu., Feb. 18
7 p.m.
Maine Celtics vs. Westchester Knicks
ESPN+
Thu., Feb. 18
7:30 p.m.
Cleveland Charge vs. Laketown
ESPN+
Thu., Feb. 18
7:30 p.m.
Texas Legends vs. Sioux Falls Skyforce
ESPN+
Thu., Feb. 18
10 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Feb. 25
Noon
Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Thu., Feb. 25
1 p.m.
Wisconsin Herd vs. Westchester Knicks
ESPN+
Thu., Feb. 25
2 p.m.
Maine Celtics vs. Laketown
ESPN+
Thu., Feb. 25
7 p.m.
Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge
ESPN+
Thu., Feb. 25
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Feb. 25
10 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Feb. 25
10 p.m.
Valley Suns vs. Stockton Kings
ESPN+
Tue., Mar. 2
7 p.m.
Westchester Knicks vs. Osceola Magic
ESPN+
Tue., Mar. 2
7 p.m.
Delaware Blue Coats vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Tue., Mar. 2
7:30 p.m.
Windy City Bulls vs. Laketown
ESPN+
Tue., Mar. 2
9 p.m.
San Diego Clippers vs. Valley Suns
ESPN+
Tue., Mar. 2
10 p.m.
Texas Legends vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Mar. 4
Noon
Windy City Bulls vs. Laketown
ESPN+
Thu., Mar. 4
7 p.m.
Maine Celtics vs. Grand Rapids Gold
ESPN+
Thu., Mar. 4
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Long Island Nets
ESPN+
Thu., Mar. 4
8 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Austin Spurs
ESPN+
Thu., Mar. 4
8 p.m.
Valley Suns vs. Memphis Hustle
ESPN+
Thu., Mar. 4
8 p.m.
Coachella Valley vs. San Diego Clippers
ESPN+
Tue., Mar. 9
7:30 p.m.
Austin Spurs vs. Iowa Wolves
ESPN+
Tue., Mar. 9
8 p.m.
Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Mar. 9
8 p.m.
Texas Legends vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Mar. 9
8 p.m.
Coachella Valley vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Mar. 9
10 p.m.
San Diego Clippers vs. Stockton Kings
ESPN+
Thu., Mar. 11
7 p.m.
Motor City Cruise vs. Raptors 905
ESPN+
Thu., Mar. 11
8 p.m.
Salt Lake City Stars vs. Austin Spurs
ESPN+
Thu., Mar. 11
8 p.m.
Stockton Kings vs. Memphis Hustle
ESPN+
Thu., Mar. 11
8 p.m.
Rip City Remix vs. Rio Grande Valley Vipers
ESPN+
Tue., Mar. 16
11:30 a.m.
Laketown vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Tue., Mar. 16
1 p.m.
Valley Suns vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Mar. 16
7 p.m.
Motor City Cruise vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Tue., Mar. 16
7 p.m.
Westchester Knicks vs. Long Island Nets
ESPN+
Tue., Mar. 16
7 p.m.
Windy City Bulls vs. Wisconsin Herd
ESPN+
Tue., Mar. 16
8 p.m.
Austin Spurs vs. Memphis Hustle
ESPN+
Tue., Mar. 16
10 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Mar. 18
Noon
Delaware Blue Coats vs. Windy City Bulls
ESPN+
Thu., Mar. 18
7:30 p.m.
Mexico City Capitanes vs. Iowa Wolves
ESPN+
Thu., Mar. 18
10 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley
ESPN+
Thu., Mar. 18
10 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. San Diego Clippers
ESPN+
Tue., Mar. 23
12:30 p.m.
Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars
ESPN+
Tue., Mar. 23
7 p.m.
Cleveland Charge vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Tue., Mar. 23
7 p.m.
Noblesville Boom vs. College Park Skyhawks
ESPN+
Tue., Mar. 23
7 p.m.
Laketown vs. Motor City Cruise
ESPN+
Tue., Mar. 23
7:30 p.m.
Texas Legends vs. Iowa Wolves
ESPN+
Tue., Mar. 23
8 p.m.
Coachella Valley vs. Oklahoma City Blue
ESPN+
Tue., Mar. 23
10 p.m.
Sioux Falls Skyforce vs. Mexico City Capitanes
ESPN+
Tue., Mar. 23
10 p.m.
Rio Grande Valley Vipers vs. San Diego Clippers
ESPN+
Wed., Mar. 24
11 a.m.
Grand Rapids Gold vs. Raptors 905
ESPN+
Wed., Mar. 24
7 p.m.
Delaware Blue Coats vs. Maine Celtics
ESPN+
Wed., Mar. 24
7 p.m.
Greensboro Swarm vs. Osceola Magic
ESPN+
Wed., Mar. 24
8 p.m.
Long Island Nets vs. Windy City Bulls
ESPN+
Wed., Mar. 24
9 p.m.
Austin Spurs vs. Rip City Remix
ESPN+
Wed., Mar. 24
10 p.m.
Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns
ESPN+
Thu., Mar. 25
11 a.m.
Laketown vs. Motor City Cruise
ESPN+
Thu., Mar. 25
7 p.m.
Westchester Knicks vs. Capital City Go-Go
ESPN+
Thu., Mar. 25
7 p.m.
Noblesville Boom vs. Osceola Magic
ESPN+
Thu., Mar. 25
7:30 p.m.
Grand Rapids Gold vs. Raptors 905
ESPN+
Thu., Mar. 25
8 p.m.
Memphis Hustle vs. Texas Legends
ESPN+
The League:
- The NBA G League is the NBA's official minor league, which also serves as a development system for professional basketball.
- In this league, young players get an opportunity to develop their skills and former NBA players try to work their way back into the league as NBA teams evaluate potential talent.
- Longtime fans may still call it the NBDL (National Basketball Development League) as that was how it was established back in 2001. It later became the NBA Development League (NBA D League), but in 2017, it was renamed again to the NBA G League, following a major sponsorship with Gatorade.
- Along with players, the league also provides opportunities for coaches, refs, trainers, scouts, and basketball operations personnel to develop their careers.