ESPN to Present More Than 150 NBA G League Games Across Various Platforms

You might have to choose between some favorite teams throughout the season.

ESPN will broadcast or stream more than 150 NBA G League games during the upcoming 2026-27 season across their various platforms.

What's Happening:

Starting on November 10, ESPN will present more than 150 NBA G League games during the 2026-27 season across ESPN+, ESPNU and ESPNews.

Opening-night coverage on ESPN+ is slated to feature nine games, including: Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars Motor City Cruise vs. Cleveland Charge Long Island Nets vs. College Park Skyhawks Iowa Wolves vs. Noblesville Boom Osceola Magic vs. Memphis Hustle Texas Legends vs. Mexico City Capitanes San Diego Clippers vs. Coachella Valley Valley Suns vs. Stockton Kings

The G League Games will stream live throughout the season across the NBA G League Tip-Off Tournament and regular season.

The 2026 NBA G League Winter Showcase, the league’s premier in-season scouting event, will be featured across ESPN+, ESPNU and ESPNews from Dec. 19-22 at the Orange County Convention Center in Orlando, Florida.

The coverage also includes 16 games and culminates with the NBA G League Winter Showcase Championship Game on Tuesday, Dec. 22, at 5 p.m. ET on ESPNU.

Additionally, ESPN platforms will carry games throughout the 2027 NBA G League Playoffs, including the NBA G League Finals.

All games will be available to stream on the ESPN app.

Check out the FULL schedule below.

Tue., Nov. 10 Noon Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Nov. 10 12:30 p.m. Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Nov. 10 7 p.m. Motor City Cruise vs. Cleveland Charge ESPN+ Tue., Nov. 10 7 p.m. Long Island Nets vs. College Park Skyhawks ESPN+ Tue., Nov. 10 7 p.m. Iowa Wolves vs. Noblesville Boom ESPN+ Tue., Nov. 10 8 p.m. Osceola Magic vs. Memphis Hustle ESPN+ Tue., Nov. 10 9 p.m. Texas Legends vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Nov. 10 10 p.m. San Diego Clippers vs. Coachella Valley ESPN+ Tue., Nov. 10 10 p.m. Valley Suns vs. Stockton Kings ESPN+ Thu., Nov. 12 7 p.m. Mexico City Capitanes vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Nov. 12 7:30 p.m. Greensboro Swarm vs. Raptors 905 ESPN+ Thu., Nov. 12 8 p.m. Oklahoma City Blue vs. Memphis Hustle ESPN+ Thu., Nov. 12 8 p.m. Grand Rapids Gold vs. Windy City Bulls ESPN+ Thu., Nov. 12 9 p.m. Coachella Valley vs. Valley Suns ESPN+ Thu., Nov. 19 11:30 a.m. Texas Legends vs. Memphis Hustle ESPN+ Thu., Nov. 19 8 p.m. Mexico City Capitanes vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Thu., Nov. 19 10 p.m. Stockton Kings vs. Coachella Valley ESPN+ Tue., Nov. 24 7:30 p.m. Osceola Magic vs. Laketown ESPN+ Tue., Nov. 24 8 p.m. Austin Spurs vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Dec. 1 8 p.m. San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Dec. 1 10 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Stockton Kings ESPN+ Wed., Dec. 2 Noon Mexico City Capitanes vs. Laketown ESPN+ Wed., Dec. 2 Noon Oklahoma City Blue vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Wed., Dec. 2 12:30 p.m. Cleveland Charge vs. Wisconsin Herd ESPN+ Wed., Dec. 2 7 p.m. Grand Rapids Gold vs. Noblesville Boom ESPN+ Thu., Dec. 3 7 p.m. Long Island Nets vs. Capital City Go-Go ESPN+ Thu., Dec. 3 8 p.m. Valley Suns vs. Rip City Remix ESPN+ Thu., Dec. 3 10 p.m. Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Dec. 3 10 p.m. Stockton Kings vs. San Diego Clippers ESPN+ Tue., Dec. 8 7 p.m. Wisconsin Herd vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Tue., Dec. 8 7 p.m. Westchester Knicks vs. Long Island Nets ESPN+ Tue., Dec. 8 7:30 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves ESPN+ Tue., Dec. 8 8 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Dec. 8 9 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Dec. 8 9 p.m. Coachella Valley vs. Rip City Remix ESPN+ Wed., Dec. 9 8 p.m. Memphis Hustle vs. Austin Spurs ESPN+ Wed., Dec. 9 8 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Thu., Dec. 10 7 p.m. Iowa Wolves vs. Motor City Cruise ESPN+ Thu., Dec. 10 7 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Noblesville Boom ESPN+ Thu., Dec. 10 9 p.m. Stockton Kings vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Dec. 15 7 p.m. Greensboro Swarm vs. Capital City Go-Go ESPN+ Tue., Dec. 15 7 p.m. Motor City Cruise vs. Cleveland Charge ESPN+ Tue., Dec. 15 7 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Osceola Magic ESPN+ Tue., Dec. 15 7 p.m. Noblesville Boom vs. Wisconsin Herd ESPN+ Tue., Dec. 15 7:30 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves ESPN+ Tue., Dec. 15 7:30 p.m. Oklahoma City Blue vs. Laketown ESPN+ Tue., Dec. 15 9 p.m. Memphis Hustle vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Dec. 15 9 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Dec. 15 10 p.m. Salt Lake City Stars vs. Stockton Kings ESPN+ Sat., Dec. 19 1 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPN+ Sat., Dec. 19 3:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPN+ Sat., Dec. 19 6 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNews Sat., Dec. 19 8:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNews Sun., Dec. 20 1 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNews Sun., Dec. 20 3:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNews Sun., Dec. 20 6 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNU Sun., Dec. 20 8:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNU Mon., Dec. 21 Noon NBA G League Winter Showcase ESPNU Mon., Dec. 21 2:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNU Mon., Dec. 21 5 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNU Mon., Dec. 21 7:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPNews Tue., Dec. 22 Noon NBA G League Winter Showcase ESPN+ Tue., Dec. 22 2:30 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPN+ Tue., Dec. 22 5 p.m. NBA G League Winter Showcase Championship ESPNU Tue., Dec. 22 8 p.m. NBA G League Winter Showcase ESPN+ Tue., Dec. 29 2 p.m. Motor City Cruise vs. Noblesville Boom ESPN+ Tue., Dec. 29 3 p.m. Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks ESPN+ Tue., Dec. 29 6 p.m. Wisconsin Herd vs. Delaware Blue Coats ESPN+ Tue., Dec. 29 6 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Rip City Remix ESPN+ Tue., Dec. 29 7 p.m. Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge ESPN+ Tue., Dec. 29 7 p.m. Long Island Nets vs. Westchester Knicks ESPN+ Tue., Dec. 29 9 p.m. Valley Suns vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Dec. 29 10 p.m. Austin Spurs vs. San Diego Clippers ESPN+ Tue., Dec. 29 10 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Santa Cruz Warriors ESPN+ Wed., Dec. 30 7 p.m. Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks ESPN+ Wed., Dec. 30 7 p.m. Windy City Bulls vs. Greensboro Swarm ESPN+ Wed., Dec. 30 7:30 p.m. Stockton Kings vs. Iowa Wolves ESPN+ Wed., Dec. 30 8 p.m. Salt Lake City Stars vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Wed., Dec. 30 10 p.m. Memphis Hustle vs. Coachella Valley ESPN+ Tue., Jan. 5 7 p.m. Long Island Nets vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Tue., Jan. 5 7 p.m. Coachella Valley vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Jan. 5 7:30 p.m. Oklahoma City Blue vs. Sioux Falls Skyforce ESPN+ Tue., Jan. 5 8 p.m. Iowa Wolves vs. Memphis Hustle ESPN+ Tue., Jan. 5 8 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Jan. 5 9 p.m. Texas Legends vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Jan. 5 10 p.m. Austin Spurs vs. Stockton Kings ESPN+ Thu., Jan. 7 7 p.m. Noblesville Boom vs. Delaware Blue Coats ESPN+ Thu., Jan. 7 7:30 p.m. Westchester Knicks vs. Laketown ESPN+ Thu., Jan. 7 7:30 p.m. Stockton Kings vs. Sioux Falls Skyforce ESPN+ Thu., Jan. 7 8 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Jan. 12 7 p.m. Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom ESPN+ Tue., Jan. 12 8 p.m. Iowa Wolves vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Jan. 12 8 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Jan. 12 9 p.m. Stockton Kings vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Jan. 12 9 p.m. Austin Spurs vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Jan. 12 10 p.m. Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Jan. 14 7 p.m. Osceola Magic vs. Motor City Cruise ESPN+ Thu., Jan. 14 7 p.m. Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom ESPN+ Thu., Jan. 14 10 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley ESPN+ Tue., Jan. 19 7 p.m. Maine Celtics vs. Capital City Go-Go ESPN+ Tue., Jan. 19 7 p.m. Motor City Cruise vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Tue., Jan. 19 7 p.m. Laketown vs. Long Island Nets ESPN+ Tue., Jan. 19 8 p.m. Coachella Valley vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Jan. 19 8 p.m. San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Jan. 19 9 p.m. Iowa Wolves vs. Valley Suns ESPN+ Thu., Jan. 21 2 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Valley Suns ESPN+ Thu., Jan. 21 7 p.m. Windy City Bulls vs. Capital City Go-Go ESPN+ Thu., Jan. 21 7 p.m. Long Island Nets vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Jan. 21 10 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Stockton Kings ESPN+ Tue., Jan. 26 8 p.m. Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Jan. 26 8 p.m. San Diego Clippers vs. Rip City Remix ESPN+ Tue., Jan. 26 10 p.m. Texas Legends vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Jan. 28 7 p.m. Greensboro Swarm vs. Long Island Nets ESPN+ Thu., Jan. 28 7 p.m. Delaware Blue Coats vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Jan. 28 8 p.m. Mexico City Capitanes vs. Austin Spurs ESPN+ Thu., Jan. 28 8 p.m. Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Feb. 2 7 p.m. Westchester Knicks vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Tue., Feb. 2 7 p.m. Wisconsin Herd vs. Noblesville Boom ESPN+ Tue., Feb. 2 7:30 p.m. San Diego Clippers vs. Sioux Falls Skyforce ESPN+ Tue., Feb. 2 8 p.m. Memphis Hustle vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Feb. 2 8 p.m. Iowa Wolves vs. Rip City Remix ESPN+ Tue., Feb. 2 9 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Feb. 2 10 p.m. Oklahoma City Blue vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Feb. 4 7 p.m. Greensboro Swarm vs. Motor City Cruise ESPN+ Thu., Feb. 4 7 p.m. Maine Celtics vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Feb. 4 7:30 p.m. Salt Lake City Stars vs. Sioux Falls Skyforce ESPN+ Thu., Feb. 4 8 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Austin Spurs ESPN+ Thu., Feb. 4 9 p.m. Texas Legends vs. Valley Suns ESPN+ Thu., Feb. 4 10 p.m. Mexico City Capitanes vs. San Diego Clippers ESPN+ Thu., Feb. 4 10 p.m. Oklahoma City Blue vs. Stockton Kings ESPN+ Tue., Feb. 9 11:30 a.m. San Diego Clippers vs. Iowa Wolves ESPN+ Tue., Feb. 9 2 p.m. Rip City Remix vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Feb. 9 7 p.m. Laketown vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Tue., Feb. 9 7 p.m. Osceola Magic vs. Wisconsin Herd ESPN+ Thu., Feb. 11 2 p.m. Mexico City Capitanes vs. Stockton Kings ESPN+ Thu., Feb. 11 7 p.m. Laketown vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Thu., Feb. 11 7 p.m. Capital City Go-Go vs. Long Island Nets ESPN+ Thu., Feb. 11 10 p.m. Rip City Remix vs. Santa Cruz Warriors ESPN+ Tue., Feb. 16 7 p.m. Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go ESPN+ Tue., Feb. 16 7 p.m. Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks ESPN+ Tue., Feb. 16 7 p.m. Long Island Nets vs. Wisconsin Herd ESPN+ Tue., Feb. 16 7:30 p.m. Cleveland Charge vs. Laketown ESPN+ Tue., Feb. 16 8 p.m. Mexico City Capitanes vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Feb. 16 8 p.m. Austin Spurs vs. Texas Legends ESPN+ Tue., Feb. 16 8 p.m. Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Feb. 16 9 p.m. Memphis Hustle vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Feb. 16 10 p.m. Rip City Remix vs. Coachella Valley ESPN+ Tue., Feb. 16 10 p.m. Santa Cruz Warriors vs. San Diego Clippers ESPN+ Thu., Feb. 18 7 p.m. Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go ESPN+ Thu., Feb. 18 7 p.m. Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks ESPN+ Thu., Feb. 18 7 p.m. Maine Celtics vs. Westchester Knicks ESPN+ Thu., Feb. 18 7:30 p.m. Cleveland Charge vs. Laketown ESPN+ Thu., Feb. 18 7:30 p.m. Texas Legends vs. Sioux Falls Skyforce ESPN+ Thu., Feb. 18 10 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Feb. 25 Noon Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Thu., Feb. 25 1 p.m. Wisconsin Herd vs. Westchester Knicks ESPN+ Thu., Feb. 25 2 p.m. Maine Celtics vs. Laketown ESPN+ Thu., Feb. 25 7 p.m. Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge ESPN+ Thu., Feb. 25 7 p.m. Noblesville Boom vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Feb. 25 10 p.m. Mexico City Capitanes vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Feb. 25 10 p.m. Valley Suns vs. Stockton Kings ESPN+ Tue., Mar. 2 7 p.m. Westchester Knicks vs. Osceola Magic ESPN+ Tue., Mar. 2 7 p.m. Delaware Blue Coats vs. Wisconsin Herd ESPN+ Tue., Mar. 2 7:30 p.m. Windy City Bulls vs. Laketown ESPN+ Tue., Mar. 2 9 p.m. San Diego Clippers vs. Valley Suns ESPN+ Tue., Mar. 2 10 p.m. Texas Legends vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Mar. 4 Noon Windy City Bulls vs. Laketown ESPN+ Thu., Mar. 4 7 p.m. Maine Celtics vs. Grand Rapids Gold ESPN+ Thu., Mar. 4 7 p.m. Noblesville Boom vs. Long Island Nets ESPN+ Thu., Mar. 4 8 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Austin Spurs ESPN+ Thu., Mar. 4 8 p.m. Valley Suns vs. Memphis Hustle ESPN+ Thu., Mar. 4 8 p.m. Coachella Valley vs. San Diego Clippers ESPN+ Tue., Mar. 9 7:30 p.m. Austin Spurs vs. Iowa Wolves ESPN+ Tue., Mar. 9 8 p.m. Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Mar. 9 8 p.m. Texas Legends vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Mar. 9 8 p.m. Coachella Valley vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Mar. 9 10 p.m. San Diego Clippers vs. Stockton Kings ESPN+ Thu., Mar. 11 7 p.m. Motor City Cruise vs. Raptors 905 ESPN+ Thu., Mar. 11 8 p.m. Salt Lake City Stars vs. Austin Spurs ESPN+ Thu., Mar. 11 8 p.m. Stockton Kings vs. Memphis Hustle ESPN+ Thu., Mar. 11 8 p.m. Rip City Remix vs. Rio Grande Valley Vipers ESPN+ Tue., Mar. 16 11:30 a.m. Laketown vs. Capital City Go-Go ESPN+ Tue., Mar. 16 1 p.m. Valley Suns vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Mar. 16 7 p.m. Motor City Cruise vs. College Park Skyhawks ESPN+ Tue., Mar. 16 7 p.m. Westchester Knicks vs. Long Island Nets ESPN+ Tue., Mar. 16 7 p.m. Windy City Bulls vs. Wisconsin Herd ESPN+ Tue., Mar. 16 8 p.m. Austin Spurs vs. Memphis Hustle ESPN+ Tue., Mar. 16 10 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Mar. 18 Noon Delaware Blue Coats vs. Windy City Bulls ESPN+ Thu., Mar. 18 7:30 p.m. Mexico City Capitanes vs. Iowa Wolves ESPN+ Thu., Mar. 18 10 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley ESPN+ Thu., Mar. 18 10 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. San Diego Clippers ESPN+ Tue., Mar. 23 12:30 p.m. Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars ESPN+ Tue., Mar. 23 7 p.m. Cleveland Charge vs. Capital City Go-Go ESPN+ Tue., Mar. 23 7 p.m. Noblesville Boom vs. College Park Skyhawks ESPN+ Tue., Mar. 23 7 p.m. Laketown vs. Motor City Cruise ESPN+ Tue., Mar. 23 7:30 p.m. Texas Legends vs. Iowa Wolves ESPN+ Tue., Mar. 23 8 p.m. Coachella Valley vs. Oklahoma City Blue ESPN+ Tue., Mar. 23 10 p.m. Sioux Falls Skyforce vs. Mexico City Capitanes ESPN+ Tue., Mar. 23 10 p.m. Rio Grande Valley Vipers vs. San Diego Clippers ESPN+ Wed., Mar. 24 11 a.m. Grand Rapids Gold vs. Raptors 905 ESPN+ Wed., Mar. 24 7 p.m. Delaware Blue Coats vs. Maine Celtics ESPN+ Wed., Mar. 24 7 p.m. Greensboro Swarm vs. Osceola Magic ESPN+ Wed., Mar. 24 8 p.m. Long Island Nets vs. Windy City Bulls ESPN+ Wed., Mar. 24 9 p.m. Austin Spurs vs. Rip City Remix ESPN+ Wed., Mar. 24 10 p.m. Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns ESPN+ Thu., Mar. 25 11 a.m. Laketown vs. Motor City Cruise ESPN+ Thu., Mar. 25 7 p.m. Westchester Knicks vs. Capital City Go-Go ESPN+ Thu., Mar. 25 7 p.m. Noblesville Boom vs. Osceola Magic ESPN+ Thu., Mar. 25 7:30 p.m. Grand Rapids Gold vs. Raptors 905 ESPN+ Thu., Mar. 25 8 p.m. Memphis Hustle vs. Texas Legends ESPN+

The League:

The NBA G League is the NBA's official minor league, which also serves as a development system for professional basketball.

In this league, young players get an opportunity to develop their skills and former NBA players try to work their way back into the league as NBA teams evaluate potential talent.

Longtime fans may still call it the NBDL (National Basketball Development League) as that was how it was established back in 2001. It later became the NBA Development League (NBA D League), but in 2017, it was renamed again to the NBA G League, following a major sponsorship with Gatorade.

Along with players, the league also provides opportunities for coaches, refs, trainers, scouts, and basketball operations personnel to develop their careers.