ESPN to Present More Than 150 NBA G League Games Across Various Platforms

You might have to choose between some favorite teams throughout the season.
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ESPN will broadcast or stream more than 150 NBA G League games during the upcoming 2026-27 season across their various platforms.

What's Happening:

  • Starting on November 10, ESPN will present more than 150 NBA G League games during the 2026-27 season across ESPN+, ESPNU and ESPNews.
  • Opening-night coverage on ESPN+ is slated to feature nine games, including:
    • Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue
    • Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars
    • Motor City Cruise vs. Cleveland Charge
    • Long Island Nets vs. College Park Skyhawks
    • Iowa Wolves vs. Noblesville Boom
    • Osceola Magic vs. Memphis Hustle
    • Texas Legends vs. Mexico City Capitanes
    • San Diego Clippers vs. Coachella Valley
    • Valley Suns vs. Stockton Kings
  • The G League Games will stream live throughout the season across the NBA G League Tip-Off Tournament and regular season.
  • The 2026 NBA G League Winter Showcase, the league’s premier in-season scouting event, will be featured across ESPN+, ESPNU and ESPNews from Dec. 19-22 at the Orange County Convention Center in Orlando, Florida.
  • The coverage also includes 16 games and culminates with the NBA G League Winter Showcase Championship Game on Tuesday, Dec. 22, at 5 p.m. ET on ESPNU.
  • Additionally, ESPN platforms will carry games throughout the 2027 NBA G League Playoffs, including the NBA G League Finals.
  • All games will be available to stream on the ESPN app.
  • Check out the FULL schedule below.

Tue., Nov. 10

Noon

Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Nov. 10

12:30 p.m.

Rip City Remix vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Nov. 10

7 p.m.

Motor City Cruise vs. Cleveland Charge

ESPN+

Tue., Nov. 10

7 p.m.

Long Island Nets vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Tue., Nov. 10

7 p.m.

Iowa Wolves vs. Noblesville Boom

ESPN+

Tue., Nov. 10

8 p.m.

Osceola Magic vs. Memphis Hustle

ESPN+

Tue., Nov. 10

9 p.m.

Texas Legends vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Nov. 10

10 p.m.

San Diego Clippers vs. Coachella Valley

ESPN+

Tue., Nov. 10

10 p.m.

Valley Suns vs. Stockton Kings

ESPN+

Thu., Nov. 12

7 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Nov. 12

7:30 p.m.

Greensboro Swarm vs. Raptors 905

ESPN+

Thu., Nov. 12

8 p.m.

Oklahoma City Blue vs. Memphis Hustle

ESPN+

Thu., Nov. 12

8 p.m.

Grand Rapids Gold vs. Windy City Bulls

ESPN+

Thu., Nov. 12

9 p.m.

Coachella Valley vs. Valley Suns

ESPN+

Thu., Nov. 19

11:30 a.m.

Texas Legends vs. Memphis Hustle

ESPN+

Thu., Nov. 19

8 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Thu., Nov. 19

10 p.m.

Stockton Kings vs. Coachella Valley

ESPN+

Tue., Nov. 24

7:30 p.m.

Osceola Magic vs. Laketown

ESPN+

Tue., Nov. 24

8 p.m.

Austin Spurs vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Dec. 1

8 p.m.

San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Dec. 1

10 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Stockton Kings

ESPN+

Wed., Dec. 2

Noon

Mexico City Capitanes vs. Laketown

ESPN+

Wed., Dec. 2

Noon

Oklahoma City Blue vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Wed., Dec. 2

12:30 p.m.

Cleveland Charge vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Wed., Dec. 2

7 p.m.

Grand Rapids Gold vs. Noblesville Boom

ESPN+

Thu., Dec. 3

7 p.m.

Long Island Nets vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Thu., Dec. 3

8 p.m.

Valley Suns vs. Rip City Remix

ESPN+

Thu., Dec. 3

10 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Dec. 3

10 p.m.

Stockton Kings vs. San Diego Clippers

ESPN+

Tue., Dec. 8

7 p.m.

Wisconsin Herd vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Tue., Dec. 8

7 p.m.

Westchester Knicks vs. Long Island Nets

ESPN+

Tue., Dec. 8

7:30 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves

ESPN+

Tue., Dec. 8

8 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Dec. 8

9 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Dec. 8

9 p.m.

Coachella Valley vs. Rip City Remix

ESPN+

Wed., Dec. 9

8 p.m.

Memphis Hustle vs. Austin Spurs

ESPN+

Wed., Dec. 9

8 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Thu., Dec. 10

7 p.m.

Iowa Wolves vs. Motor City Cruise

ESPN+

Thu., Dec. 10

7 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Noblesville Boom

ESPN+

Thu., Dec. 10

9 p.m.

Stockton Kings vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Dec. 15

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Tue., Dec. 15

7 p.m.

Motor City Cruise vs. Cleveland Charge

ESPN+

Tue., Dec. 15

7 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Osceola Magic

ESPN+

Tue., Dec. 15

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Tue., Dec. 15

7:30 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Iowa Wolves

ESPN+

Tue., Dec. 15

7:30 p.m.

Oklahoma City Blue vs. Laketown

ESPN+

Tue., Dec. 15

9 p.m.

Memphis Hustle vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Dec. 15

9 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Dec. 15

10 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Stockton Kings

ESPN+

Sat., Dec. 19

1 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPN+

Sat., Dec. 19

3:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPN+

Sat., Dec. 19

6 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNews

Sat., Dec. 19

8:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNews

Sun., Dec. 20

1 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNews

Sun., Dec. 20

3:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNews

Sun., Dec. 20

6 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNU

Sun., Dec. 20

8:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNU

Mon., Dec. 21

Noon

NBA G League Winter Showcase

ESPNU

Mon., Dec. 21

2:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNU

Mon., Dec. 21

5 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNU

Mon., Dec. 21

7:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPNews

Tue., Dec. 22

Noon

NBA G League Winter Showcase

ESPN+

Tue., Dec. 22

2:30 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPN+

Tue., Dec. 22

5 p.m.

NBA G League Winter Showcase Championship

ESPNU

Tue., Dec. 22

8 p.m.

NBA G League Winter Showcase

ESPN+

Tue., Dec. 29

2 p.m.

Motor City Cruise vs. Noblesville Boom

ESPN+

Tue., Dec. 29

3 p.m.

Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Tue., Dec. 29

6 p.m.

Wisconsin Herd vs. Delaware Blue Coats

ESPN+

Tue., Dec. 29

6 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Rip City Remix

ESPN+

Tue., Dec. 29

7 p.m.

Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge

ESPN+

Tue., Dec. 29

7 p.m.

Long Island Nets vs. Westchester Knicks

ESPN+

Tue., Dec. 29

9 p.m.

Valley Suns vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Dec. 29

10 p.m.

Austin Spurs vs. San Diego Clippers

ESPN+

Tue., Dec. 29

10 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Santa Cruz Warriors

ESPN+

Wed., Dec. 30

7 p.m.

Capital City Go-Go vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Wed., Dec. 30

7 p.m.

Windy City Bulls vs. Greensboro Swarm

ESPN+

Wed., Dec. 30

7:30 p.m.

Stockton Kings vs. Iowa Wolves

ESPN+

Wed., Dec. 30

8 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Wed., Dec. 30

10 p.m.

Memphis Hustle vs. Coachella Valley

ESPN+

Tue., Jan. 5

7 p.m.

Long Island Nets vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Tue., Jan. 5

7 p.m.

Coachella Valley vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Jan. 5

7:30 p.m.

Oklahoma City Blue vs. Sioux Falls Skyforce

ESPN+

Tue., Jan. 5

8 p.m.

Iowa Wolves vs. Memphis Hustle

ESPN+

Tue., Jan. 5

8 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Jan. 5

9 p.m.

Texas Legends vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Jan. 5

10 p.m.

Austin Spurs vs. Stockton Kings

ESPN+

Thu., Jan. 7

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Delaware Blue Coats

ESPN+

Thu., Jan. 7

7:30 p.m.

Westchester Knicks vs. Laketown

ESPN+

Thu., Jan. 7

7:30 p.m.

Stockton Kings vs. Sioux Falls Skyforce

ESPN+

Thu., Jan. 7

8 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Jan. 12

7 p.m.

Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom

ESPN+

Tue., Jan. 12

8 p.m.

Iowa Wolves vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Jan. 12

8 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Jan. 12

9 p.m.

Stockton Kings vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Jan. 12

9 p.m.

Austin Spurs vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Jan. 12

10 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Jan. 14

7 p.m.

Osceola Magic vs. Motor City Cruise

ESPN+

Thu., Jan. 14

7 p.m.

Capital City Go-Go vs. Noblesville Boom

ESPN+

Thu., Jan. 14

10 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley

ESPN+

Tue., Jan. 19

7 p.m.

Maine Celtics vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Tue., Jan. 19

7 p.m.

Motor City Cruise vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Tue., Jan. 19

7 p.m.

Laketown vs. Long Island Nets

ESPN+

Tue., Jan. 19

8 p.m.

Coachella Valley vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Jan. 19

8 p.m.

San Diego Clippers vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Jan. 19

9 p.m.

Iowa Wolves vs. Valley Suns

ESPN+

Thu., Jan. 21

2 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Valley Suns

ESPN+

Thu., Jan. 21

7 p.m.

Windy City Bulls vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Thu., Jan. 21

7 p.m.

Long Island Nets vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Jan. 21

10 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Stockton Kings

ESPN+

Tue., Jan. 26

8 p.m.

Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Jan. 26

8 p.m.

San Diego Clippers vs. Rip City Remix

ESPN+

Tue., Jan. 26

10 p.m.

Texas Legends vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Jan. 28

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. Long Island Nets

ESPN+

Thu., Jan. 28

7 p.m.

Delaware Blue Coats vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Jan. 28

8 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Austin Spurs

ESPN+

Thu., Jan. 28

8 p.m.

Iowa Wolves vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Feb. 2

7 p.m.

Westchester Knicks vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Tue., Feb. 2

7 p.m.

Wisconsin Herd vs. Noblesville Boom

ESPN+

Tue., Feb. 2

7:30 p.m.

San Diego Clippers vs. Sioux Falls Skyforce

ESPN+

Tue., Feb. 2

8 p.m.

Memphis Hustle vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Feb. 2

8 p.m.

Iowa Wolves vs. Rip City Remix

ESPN+

Tue., Feb. 2

9 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Feb. 2

10 p.m.

Oklahoma City Blue vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Feb. 4

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. Motor City Cruise

ESPN+

Thu., Feb. 4

7 p.m.

Maine Celtics vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Feb. 4

7:30 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Sioux Falls Skyforce

ESPN+

Thu., Feb. 4

8 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Austin Spurs

ESPN+

Thu., Feb. 4

9 p.m.

Texas Legends vs. Valley Suns

ESPN+

Thu., Feb. 4

10 p.m.

Mexico City Capitanes vs. San Diego Clippers

ESPN+

Thu., Feb. 4

10 p.m.

Oklahoma City Blue vs. Stockton Kings

ESPN+

Tue., Feb. 9

11:30 a.m.

San Diego Clippers vs. Iowa Wolves

ESPN+

Tue., Feb. 9

2 p.m.

Rip City Remix vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Feb. 9

7 p.m.

Laketown vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Tue., Feb. 9

7 p.m.

Osceola Magic vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Thu., Feb. 11

2 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Stockton Kings

ESPN+

Thu., Feb. 11

7 p.m.

Laketown vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Thu., Feb. 11

7 p.m.

Capital City Go-Go vs. Long Island Nets

ESPN+

Thu., Feb. 11

10 p.m.

Rip City Remix vs. Santa Cruz Warriors

ESPN+

Tue., Feb. 16

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Tue., Feb. 16

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Tue., Feb. 16

7 p.m.

Long Island Nets vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Tue., Feb. 16

7:30 p.m.

Cleveland Charge vs. Laketown

ESPN+

Tue., Feb. 16

8 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Feb. 16

8 p.m.

Austin Spurs vs. Texas Legends

ESPN+

Tue., Feb. 16

8 p.m.

Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Feb. 16

9 p.m.

Memphis Hustle vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Feb. 16

10 p.m.

Rip City Remix vs. Coachella Valley

ESPN+

Tue., Feb. 16

10 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. San Diego Clippers

ESPN+

Thu., Feb. 18

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Thu., Feb. 18

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Thu., Feb. 18

7 p.m.

Maine Celtics vs. Westchester Knicks

ESPN+

Thu., Feb. 18

7:30 p.m.

Cleveland Charge vs. Laketown

ESPN+

Thu., Feb. 18

7:30 p.m.

Texas Legends vs. Sioux Falls Skyforce

ESPN+

Thu., Feb. 18

10 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Feb. 25

Noon

Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Thu., Feb. 25

1 p.m.

Wisconsin Herd vs. Westchester Knicks

ESPN+

Thu., Feb. 25

2 p.m.

Maine Celtics vs. Laketown

ESPN+

Thu., Feb. 25

7 p.m.

Grand Rapids Gold vs. Cleveland Charge

ESPN+

Thu., Feb. 25

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Feb. 25

10 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Feb. 25

10 p.m.

Valley Suns vs. Stockton Kings

ESPN+

Tue., Mar. 2

7 p.m.

Westchester Knicks vs. Osceola Magic

ESPN+

Tue., Mar. 2

7 p.m.

Delaware Blue Coats vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Tue., Mar. 2

7:30 p.m.

Windy City Bulls vs. Laketown

ESPN+

Tue., Mar. 2

9 p.m.

San Diego Clippers vs. Valley Suns

ESPN+

Tue., Mar. 2

10 p.m.

Texas Legends vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Mar. 4

Noon

Windy City Bulls vs. Laketown

ESPN+

Thu., Mar. 4

7 p.m.

Maine Celtics vs. Grand Rapids Gold

ESPN+

Thu., Mar. 4

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Long Island Nets

ESPN+

Thu., Mar. 4

8 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Austin Spurs

ESPN+

Thu., Mar. 4

8 p.m.

Valley Suns vs. Memphis Hustle

ESPN+

Thu., Mar. 4

8 p.m.

Coachella Valley vs. San Diego Clippers

ESPN+

Tue., Mar. 9

7:30 p.m.

Austin Spurs vs. Iowa Wolves

ESPN+

Tue., Mar. 9

8 p.m.

Rip City Remix vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Mar. 9

8 p.m.

Texas Legends vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Mar. 9

8 p.m.

Coachella Valley vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Mar. 9

10 p.m.

San Diego Clippers vs. Stockton Kings

ESPN+

Thu., Mar. 11

7 p.m.

Motor City Cruise vs. Raptors 905

ESPN+

Thu., Mar. 11

8 p.m.

Salt Lake City Stars vs. Austin Spurs

ESPN+

Thu., Mar. 11

8 p.m.

Stockton Kings vs. Memphis Hustle

ESPN+

Thu., Mar. 11

8 p.m.

Rip City Remix vs. Rio Grande Valley Vipers

ESPN+

Tue., Mar. 16

11:30 a.m.

Laketown vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Tue., Mar. 16

1 p.m.

Valley Suns vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Mar. 16

7 p.m.

Motor City Cruise vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Tue., Mar. 16

7 p.m.

Westchester Knicks vs. Long Island Nets

ESPN+

Tue., Mar. 16

7 p.m.

Windy City Bulls vs. Wisconsin Herd

ESPN+

Tue., Mar. 16

8 p.m.

Austin Spurs vs. Memphis Hustle

ESPN+

Tue., Mar. 16

10 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Mar. 18

Noon

Delaware Blue Coats vs. Windy City Bulls

ESPN+

Thu., Mar. 18

7:30 p.m.

Mexico City Capitanes vs. Iowa Wolves

ESPN+

Thu., Mar. 18

10 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. Coachella Valley

ESPN+

Thu., Mar. 18

10 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. San Diego Clippers

ESPN+

Tue., Mar. 23

12:30 p.m.

Stockton Kings vs. Salt Lake City Stars

ESPN+

Tue., Mar. 23

7 p.m.

Cleveland Charge vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Tue., Mar. 23

7 p.m.

Noblesville Boom vs. College Park Skyhawks

ESPN+

Tue., Mar. 23

7 p.m.

Laketown vs. Motor City Cruise

ESPN+

Tue., Mar. 23

7:30 p.m.

Texas Legends vs. Iowa Wolves

ESPN+

Tue., Mar. 23

8 p.m.

Coachella Valley vs. Oklahoma City Blue

ESPN+

Tue., Mar. 23

10 p.m.

Sioux Falls Skyforce vs. Mexico City Capitanes

ESPN+

Tue., Mar. 23

10 p.m.

Rio Grande Valley Vipers vs. San Diego Clippers

ESPN+

Wed., Mar. 24

11 a.m.

Grand Rapids Gold vs. Raptors 905

ESPN+

Wed., Mar. 24

7 p.m.

Delaware Blue Coats vs. Maine Celtics

ESPN+

Wed., Mar. 24

7 p.m.

Greensboro Swarm vs. Osceola Magic

ESPN+

Wed., Mar. 24

8 p.m.

Long Island Nets vs. Windy City Bulls

ESPN+

Wed., Mar. 24

9 p.m.

Austin Spurs vs. Rip City Remix

ESPN+

Wed., Mar. 24

10 p.m.

Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns

ESPN+

Thu., Mar. 25

11 a.m.

Laketown vs. Motor City Cruise

ESPN+

Thu., Mar. 25

7 p.m.

Westchester Knicks vs. Capital City Go-Go

ESPN+

Thu., Mar. 25

7 p.m.

Noblesville Boom vs. Osceola Magic

ESPN+

Thu., Mar. 25

7:30 p.m.

Grand Rapids Gold vs. Raptors 905

ESPN+

Thu., Mar. 25

8 p.m.

Memphis Hustle vs. Texas Legends

ESPN+

The League:

  • The NBA G League is the NBA's official minor league, which also serves as a development system for professional basketball.
  • In this league, young players get an opportunity to develop their skills and former NBA players try to work their way back into the league as NBA teams evaluate potential talent.
  • Longtime fans may still call it the NBDL (National Basketball Development League) as that was how it was established back in 2001. It later became the NBA Development League (NBA D League), but in 2017, it was renamed again to the NBA G League, following a major sponsorship with Gatorade.
  • Along with players, the league also provides opportunities for coaches, refs, trainers, scouts, and basketball operations personnel to develop their careers.

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Tony Betti
Originally from California where he studied a dying artform (hand-drawn animation), Tony has spent most of his adult life in the theme parks of Orlando. When he’s not writing for LP, he’s usually watching and studying something animated or arguing about “the good ole’ days” at the parks.
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