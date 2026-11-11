ESPN Highlights NCAA College Hockey with Expansive 2026-27 Schedule
ESPN has announced a full slate of comprehensive coverage for the upcoming 2026-27 college hockey season.
What's Happening:
- ESPN has announced a full slate of coverage for the upcoming 2026-27 college hockey season, featuring an extensive lineup of games that culminate in exclusive presentations of the Women’s and Men’s NCAA Frozen Four tournaments.
- Fans can expect over 500 games, including key matchups in the prestigious ECAC Hockey and Hockey East conferences.
- The season kicks off on Thursday, November 19, and will include more than 500 games broadcast across ESPN networks.
- Key men’s matchups include the likes of No. 10 Providence versus Massachusetts on November 19 and UConn against Boston College on February 12, both airing on ESPNU.
- In women’s action, last year’s NCAA Women’s Frozen Four participant, No. 5 Northeastern, will face reigning champions No. 11 UConn on January 22, with coverage on ESPNU.
- ESPN+ will also stream numerous games involving top-ranked teams such as No. 13 Yale and No. 10 Clarkson throughout the season.
- The season will peak with the Women’s Frozen Four from March 21 to 23, 2027, in Duluth, Minnesota, and the Men’s Frozen Four from April 8 to 10, 2027, in Washington, D.C.
- This season marks the sixth consecutive year of ESPN's postseason coverage for women’s hockey and the 31st year for men’s.
- Fans can enjoy play-by-play from experienced commentators such as John Buccigross and Jason Ross Jr., with analysis by former champions and Olympic medalists.
The Full Schedule:
Thu, Nov 19
6 p.m.
Men’s NCAA College Hockey
ESPNU
Fri, Jan 22
5:30 p.m.
Women’s NCAA College HockeyNo. 5 Northeastern at No. 11 UConn
ESPNU
Fri, Feb 12
7:30 p.m.
Men’s NCAA College HockeyUConn at Boston College
ESPNU
Sat, Mar 6
1 p.m.
Women’s NCAA College HockeyHockey East Women’s Hockey Championship
ESPNEWS
2026-27 Women’s College Hockey Ranked Matchups Digital Schedule:
Date
Time (ET)
Game
Where to Watch
Fri, Nov 13
5:50 p.m.
No. 13 Yale at No. 10 Clarkson
ESPN+
Fri, Nov 20
3 p.m.
No. 8 Colgate at No. 14 Cornell
ESPN+
Fri, Nov 20
5:50 p.m.
No. 4 Princeton at No. 10 Clarkson
ESPN+
Sat, Nov 21
2:50 p.m.
No. 6 Quinnipiac at No. 10 Clarkson
ESPN+
Sat, Nov 21
3 p.m.
No. 14 Cornell at No. 8 Colgate
ESPN+
Fri, Nov 27
3 p.m.
No. 13 Yale at No. 6 Quinnipiac
ESPN+
Sat, Nov 28
4 p.m.
No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell
ESPN+
Sun, Nov 29
2 p.m.
No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell
ESPN+
Thu, Dec 3
6 p.m.
No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern
ESPN+
Fri, Dec 4
6 p.m.
No. 14 Cornell at No. 10 Clarkson
ESPN+
Sat, Dec 5
12:05 p.m.
No. 5 Northeastern at No. 15 Boston College
ESPN+
Sat, Dec 5
3 p.m.
No. 8 Colgate at No. 10 Clarkson
ESPN+
Wed, Dec 9
6 p.m.
No. 7 Penn State at No. 4 Princeton
ESPN+
Fri, Jan 1
2 p.m.
No. 1 Ohio State at No. 13 Yale
ESPN+
Sat, Jan 2
2 p.m.
No. 1 Ohio State at No. 13 Yale
ESPN+
Tue, Jan 5
6 p.m.
No. 5 Northeastern at No. 13 Yale
ESPN+
Sat, Jan 9
3 p.m.
No. 10 Clarkson at No. 13 Yale
ESPN+
Fri, Jan 15
6 p.m.
No. 13 Yale at No. 8 Colgate
ESPN+
Fri, Jan 15
6 p.m.
No. 4 Princeton at No. 6 Quinnipiac
ESPN+
Sat, Jan 16
3 p.m.
No. 13 Yale at No. 14 Cornell
ESPN+
Sat, Jan 16
3 p.m.
No. 6 Quinnipiac at No. 4 Princeton
ESPN+
Fri, Jan 22
3 p.m.
No. 10 Clarkson at No. 8 Colgate
ESPN+
Sat, Jan 23
12:05 p.m.
No. 5 Northeastern at No. 11 UConn
ESPN+
Sat, Jan 23
3 p.m.
No. 10 Clarkson at No. 14 Cornell
ESPN+
Fri, Jan 29
6 p.m.
No. 4 Princeton at No. 13 Yale
ESPN+
Sat, Jan 30
3 p.m.
No. 6 Quinnipiac at No. 13 Yale
ESPN+
Fri, Feb 5
6 p.m.
No. 6 Quinnipiac at No. 8 Colgate
ESPN+
Fri, Feb 5
6 p.m.
No. 4 Princeton at No. 14 Cornell
ESPN+
Sat, Feb 6
3 p.m.
No. 4 Princeton at No. 8 Colgate
ESPN+
Sat, Feb 6
3 p.m.
No. 6 Quinnipiac at No. 14 Cornell
ESPN+
Fri, Feb 12
6 p.m.
No. 10 Clarkson at No. 6 Quinnipiac
ESPN+
Fri, Feb 12
6 p.m.
No. 14 Cornell at No. 13 Yale
ESPN+
Sat, Feb 13
12:05 p.m.
No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern
ESPN+
Sat, Feb 13
3 p.m.
No. 10 Clarkson at No. 4 Princeton
ESPN+
Sat, Feb 13
3 p.m.
No. 8 Colgate at No. 13 Yale
ESPN+
Thu, Feb 18
6 p.m.
No. 15 Boston College at No. 11 UConn
ESPN+
Sat, Feb 20
12:05 p.m.
No. 11 UConn at No. 5 Northeastern
ESPN+
2026-27 Men’s College Hockey Ranked Matchups Digital Schedule:
Date
Time (ET)
Game
Where to Watch
Fri, Nov 13
7 p.m.
No. 11 Dartmouth at No. 5 Quinnipiac
ESPN+
Fri, Nov 13
7 p.m.
No. 15 Merrimack at No. 10 Providence
ESPN+
Sat, Nov 14
7 p.m.
No. 10 Providence at No. 15 Merrimack
ESPN+
Wed, Nov 18
7 p.m.
No. 5 Quinnipiac at No. 13 Boston University
ESPN+
Fri, Nov 20
7 p.m.
No. 13 Boston University at No. 15 Merrimack
ESPN+
Sat, Nov 21
6 p.m.
No. 15 Merrimack at No. 13 Boston University
ESPN+
Fri, Nov 27
3 p.m.
No. 3 Denver at No. 13 Boston University
ESPN+
Sat, Nov 28
6 p.m.
No. 3 Denver at No. 13 Boston University
ESPN+
Sun, Nov 29
2 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 11 Dartmouth
ESPN+
Fri, Dec 4
7 p.m.
No. 13 Boston University at No. 16 Cornell
ESPN+
Sat, Dec 5
5 p.m.
No. 10 Providence at No. 20 Vermont
ESPN+
Fri, Dec 11
7 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University
ESPN+
Sat, Dec 12
6 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University
ESPN+
Sat, Dec 19
4 p.m.
No. 11 Dartmouth at No. 20 Vermont
ESPN+
Fri, Jan 8
7 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 20 Vermont
ESPN+
Sat, Jan 9
TBD
No. 19 Northeastern at No. 20 Vermont
ESPN+
Sat, Jan 9
7 p.m.
No. 5 Quinnipiac at No. 11 Dartmouth
ESPN+
Fri, Jan 15
7 p.m.
No. 15 Merrimack at No. 20 Vermont
ESPN+
Sat, Jan 16
TBD
No. 15 Merrimack at No. 20 Vermont
ESPN+
Sat, Jan 16
7 p.m.
No. 16 Cornell at No. 5 Quinnipiac
ESPN+
Fri, Jan 22
7 p.m.
No. 10 Providence at No. 13 Boston University
ESPN+
Fri, Jan 22
7 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 15 Merrimack
ESPN+
Sat, Jan 23
6 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 15 Merrimack
ESPN+
Sat, Jan 23
6 p.m.
No. 13 Boston University at No. 10 Providence
ESPN+
Sat, Jan 23
7 p.m.
No. 11 Dartmouth at No. 16 Cornell
ESPN+
Sun, Jan 31
2 p.m.
No. 11 Dartmouth at No. 15 Merrimack
ESPN+
Fri, Feb 12
7 p.m.
No. 20 Vermont at No. 10 Providence
ESPN+
Sat, Feb 13
TBD
No. 20 Vermont at No. 10 Providence
ESPN+
Fri, Feb 19
7 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 10 Providence
ESPN+
Fri, Feb 19
7 p.m.
No. 16 Cornell at No. 11 Dartmouth
ESPN+
Sat, Feb 20
TBD
No. 19 Northeastern at No. 10 Providence
ESPN+
Sat, Feb 27
7 p.m.
No. 20 Vermont at No. 15 Merrimack
ESPN+
Fri, Mar 5
7 p.m.
No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University
ESPN+