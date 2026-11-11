ESPN Highlights NCAA College Hockey with Expansive 2026-27 Schedule

Coverage includes over 500 games and culminates with both Men's and Women's Frozen Four events.
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ESPN has announced a full slate of comprehensive coverage for the upcoming 2026-27 college hockey season.

What's Happening:

  • ESPN has announced a full slate of coverage for the upcoming 2026-27 college hockey season, featuring an extensive lineup of games that culminate in exclusive presentations of the Women’s and Men’s NCAA Frozen Four tournaments.
  • Fans can expect over 500 games, including key matchups in the prestigious ECAC Hockey and Hockey East conferences.
  • The season kicks off on Thursday, November 19, and will include more than 500 games broadcast across ESPN networks.
  • Key men’s matchups include the likes of No. 10 Providence versus Massachusetts on November 19 and UConn against Boston College on February 12, both airing on ESPNU.
  • In women’s action, last year’s NCAA Women’s Frozen Four participant, No. 5 Northeastern, will face reigning champions No. 11 UConn on January 22, with coverage on ESPNU.
  • ESPN+ will also stream numerous games involving top-ranked teams such as No. 13 Yale and No. 10 Clarkson throughout the season.
  • The season will peak with the Women’s Frozen Four from March 21 to 23, 2027, in Duluth, Minnesota, and the Men’s Frozen Four from April 8 to 10, 2027, in Washington, D.C.
  • This season marks the sixth consecutive year of ESPN's postseason coverage for women’s hockey and the 31st year for men’s.
  • Fans can enjoy play-by-play from experienced commentators such as John Buccigross and Jason Ross Jr., with analysis by former champions and Olympic medalists.

The Full Schedule:

Thu, Nov 19

6 p.m.

Men’s NCAA College Hockey
No. 10 Providence at Massachusetts
John Buccigross, Colby Cohen 

ESPNU

Fri, Jan 22

5:30 p.m.

Women’s NCAA College HockeyNo. 5 Northeastern at No. 11 UConn
Jason Ross Jr., Madison Packer 

ESPNU

Fri, Feb 12

7:30 p.m.

Men’s NCAA College HockeyUConn at Boston College
Buccigross, Cohen 

ESPNU

Sat, Mar 6

1 p.m.

Women’s NCAA College HockeyHockey East Women’s Hockey Championship
Ross Jr., Angela Ruggiero 

ESPNEWS

2026-27 Women’s College Hockey Ranked Matchups Digital Schedule:

Date

Time (ET)

Game

Where to Watch

Fri, Nov 13

5:50 p.m.

No. 13 Yale at No. 10 Clarkson

ESPN+

Fri, Nov 20

3 p.m.

No. 8 Colgate at No. 14 Cornell

ESPN+

Fri, Nov 20

5:50 p.m.

No. 4 Princeton at No. 10 Clarkson

ESPN+

Sat, Nov 21

2:50 p.m.

No. 6 Quinnipiac at No. 10 Clarkson

ESPN+

Sat, Nov 21

3 p.m.

No. 14 Cornell at No. 8 Colgate

ESPN+

Fri, Nov 27

3 p.m.

No. 13 Yale at No. 6 Quinnipiac

ESPN+

Sat, Nov 28

4 p.m.

No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell

ESPN+

Sun, Nov 29

2 p.m.

No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell

ESPN+

Thu, Dec 3

6 p.m.

No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern

ESPN+

Fri, Dec 4

6 p.m.

No. 14 Cornell at No. 10 Clarkson

ESPN+

Sat, Dec 5

12:05 p.m.

No. 5 Northeastern at No. 15 Boston College

ESPN+

Sat, Dec 5

3 p.m.

No. 8 Colgate at No. 10 Clarkson

ESPN+

Wed, Dec 9

6 p.m.

No. 7 Penn State at No. 4 Princeton

ESPN+

Fri, Jan 1

2 p.m.

No. 1 Ohio State at No. 13 Yale

ESPN+

Sat, Jan 2

2 p.m.

No. 1 Ohio State at No. 13 Yale

ESPN+

Tue, Jan 5

6 p.m.

No. 5 Northeastern at No. 13 Yale

ESPN+

Sat, Jan 9

3 p.m.

No. 10 Clarkson at No. 13 Yale

ESPN+

Fri, Jan 15

6 p.m.

No. 13 Yale at No. 8 Colgate

ESPN+

Fri, Jan 15

6 p.m.

No. 4 Princeton at No. 6 Quinnipiac

ESPN+

Sat, Jan 16

3 p.m.

No. 13 Yale at No. 14 Cornell

ESPN+

Sat, Jan 16

3 p.m.

No. 6 Quinnipiac at No. 4 Princeton

ESPN+

Fri, Jan 22

3 p.m.

No. 10 Clarkson at No. 8 Colgate

ESPN+

Sat, Jan 23

12:05 p.m.

No. 5 Northeastern at No. 11 UConn

ESPN+

Sat, Jan 23

3 p.m.

No. 10 Clarkson at No. 14 Cornell

ESPN+

Fri, Jan 29

6 p.m.

No. 4 Princeton at No. 13 Yale

ESPN+

Sat, Jan 30

3 p.m.

No. 6 Quinnipiac at No. 13 Yale

ESPN+

Fri, Feb 5

6 p.m.

No. 6 Quinnipiac at No. 8 Colgate

ESPN+

Fri, Feb 5

6 p.m.

No. 4 Princeton at No. 14 Cornell

ESPN+

Sat, Feb 6

3 p.m.

No. 4 Princeton at No. 8 Colgate

ESPN+

Sat, Feb 6

3 p.m.

No. 6 Quinnipiac at No. 14 Cornell

ESPN+

Fri, Feb 12

6 p.m.

No. 10 Clarkson at No. 6 Quinnipiac

ESPN+

Fri, Feb 12

6 p.m.

No. 14 Cornell at No. 13 Yale

ESPN+

Sat, Feb 13

12:05 p.m.

No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern

ESPN+

Sat, Feb 13

3 p.m.

No. 10 Clarkson at No. 4 Princeton

ESPN+

Sat, Feb 13

3 p.m.

No. 8 Colgate at No. 13 Yale

ESPN+

Thu, Feb 18

6 p.m.

No. 15 Boston College at No. 11 UConn

ESPN+

Sat, Feb 20

12:05 p.m.

No. 11 UConn at No. 5 Northeastern

ESPN+

2026-27 Men’s College Hockey Ranked Matchups Digital Schedule:

Date

Time (ET)

Game

Where to Watch

Fri, Nov 13

7 p.m.

No. 11 Dartmouth at No. 5 Quinnipiac

ESPN+

Fri, Nov 13

7 p.m.

No. 15 Merrimack at No. 10 Providence

ESPN+

Sat, Nov 14

7 p.m.

No. 10 Providence at No. 15 Merrimack

ESPN+

Wed, Nov 18

7 p.m.

No. 5 Quinnipiac at No. 13 Boston University

ESPN+

Fri, Nov 20

7 p.m.

No. 13 Boston University at No. 15 Merrimack

ESPN+

Sat, Nov 21

6 p.m.

No. 15 Merrimack at No. 13 Boston University

ESPN+

Fri, Nov 27

3 p.m.

No. 3 Denver at No. 13 Boston University

ESPN+

Sat, Nov 28

6 p.m.

No. 3 Denver at No. 13 Boston University

ESPN+

Sun, Nov 29

2 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 11 Dartmouth

ESPN+

Fri, Dec 4

7 p.m.

No. 13 Boston University at No. 16 Cornell

ESPN+

Sat, Dec 5

5 p.m.

No. 10 Providence at No. 20 Vermont

ESPN+

Fri, Dec 11

7 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University

ESPN+

Sat, Dec 12

6 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University

ESPN+

Sat, Dec 19

4 p.m.

No. 11 Dartmouth at No. 20 Vermont

ESPN+

Fri, Jan 8

7 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 20 Vermont

ESPN+

Sat, Jan 9

TBD

No. 19 Northeastern at No. 20 Vermont

ESPN+

Sat, Jan 9

7 p.m.

No. 5 Quinnipiac at No. 11 Dartmouth

ESPN+

Fri, Jan 15

7 p.m.

No. 15 Merrimack at No. 20 Vermont

ESPN+

Sat, Jan 16

TBD

No. 15 Merrimack at No. 20 Vermont

ESPN+

Sat, Jan 16

7 p.m.

No. 16 Cornell at No. 5 Quinnipiac

ESPN+

Fri, Jan 22

7 p.m.

No. 10 Providence at No. 13 Boston University

ESPN+

Fri, Jan 22

7 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 15 Merrimack

ESPN+

Sat, Jan 23

6 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 15 Merrimack

ESPN+

Sat, Jan 23

6 p.m.

No. 13 Boston University at No. 10 Providence

ESPN+

Sat, Jan 23

7 p.m.

No. 11 Dartmouth at No. 16 Cornell

ESPN+

Sun, Jan 31

2 p.m.

No. 11 Dartmouth at No. 15 Merrimack

ESPN+

Fri, Feb 12

7 p.m.

No. 20 Vermont at No. 10 Providence

ESPN+

Sat, Feb 13

TBD

No. 20 Vermont at No. 10 Providence

ESPN+

Fri, Feb 19

7 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 10 Providence

ESPN+

Fri, Feb 19

7 p.m.

No. 16 Cornell at No. 11 Dartmouth

ESPN+

Sat, Feb 20

TBD

No. 19 Northeastern at No. 10 Providence

ESPN+

Sat, Feb 27

7 p.m.

No. 20 Vermont at No. 15 Merrimack

ESPN+

Fri, Mar 5

7 p.m.

No. 19 Northeastern at No. 13 Boston University

ESPN+

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Tony Betti
Originally from California where he studied a dying artform (hand-drawn animation), Tony has spent most of his adult life in the theme parks of Orlando. When he’s not writing for LP, he’s usually watching and studying something animated or arguing about “the good ole’ days” at the parks.
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