Everything Coming to Disney+ in September 2025

Fall into Disney+ this September with everything new coming to Disney’s streaming service! From the live-action adaptation of Lilo & Stitch to Season 36 of The Simpsons, there’s a lot to explore. Here are all of next month’s planned additions.

New Exclusives

TV Shows

Project Runway September 4 - Episode 7 at 10pm PT September 11 - Episode 8 at 10pm PT September 18 - Episode 9 at 10pm PT September 25 - Season Finale at 10pm PT

Traveling with Snow Man September 7 - Episode 3 September 14 - Episode 4 September 21 - Episode 5 September 28 - Episode 6

Dancing With the Stars September 16 - Premieres Live at 8/7c September 17 September 23 - New Episode Live at 8/7c September 24 September 30 - New Episode live at 8/7c

Electric Bloom September 17 - First Thirteen Episodes

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past September 19 - All Episodes

Marvel Zombies September 24th - All Episodes



New Library Additions

Tuesday, September 2

Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (Season 1) - New Episodes

The Rich Eisen Show ( ESPN

Wednesday, September 3

Friday, September 5

Road Trip: Shorts (Season 1)

Wednesday, September 10

Tempest (Hulu Original) - Three Episode Premiere

To Catch a Smuggler (Season 9)

Friday, September 12

How Not to Draw: Shorts (Season 4)

Saturday, September 13

Lost in the Jungle

Wednesday, September 17

Tempest (Hulu Original) - Episodes 4 & 5

Friday, September 19

Random Rings: Shorts (Season 4) - Premiere

Wednesday, September 24

Lost Treasures of Egypt (Season 6) - All Episodes

Tempest (Hulu Original) - Episode 6 & 7

Sunday, September 28

The Simpsons (Season 36)

Tuesday, September 30

Little Angel (Seasons 1-6)

Dates To Be Announced

Cleopatra’s Final Secret

Dolphins Up Close with Bertie Gregory

Top Guns: The Next Generation