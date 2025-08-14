Everything Coming to Disney+ in September 2025
Lilo & Stitch, Marvel Zombies, a new LEGO Star Wars series, and more!
Fall into Disney+ this September with everything new coming to Disney’s streaming service! From the live-action adaptation of Lilo & Stitch to Season 36 of The Simpsons, there’s a lot to explore. Here are all of next month’s planned additions.
New Exclusives
TV Shows
- Project Runway (Season 21)
- September 4 - Episode 7 at 10pm PT
- September 11 - Episode 8 at 10pm PT
- September 18 - Episode 9 at 10pm PT
- September 25 - Season Finale at 10pm PT
- Traveling with Snow Man
- September 7 - Episode 3
- September 14 - Episode 4
- September 21 - Episode 5
- September 28 - Episode 6
- Dancing With the Stars (Season 34)
- September 16 - Premieres Live at 8/7c
- September 17
- September 23 - New Episode Live at 8/7c
- September 24
- September 30 - New Episode live at 8/7c
- Electric Bloom
- September 17 - First Thirteen Episodes
- LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past
- September 19 - All Episodes
- Marvel Zombies
- September 24th - All Episodes
New Library Additions
Tuesday, September 2
- Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (Season 1) - New Episodes
- The Rich Eisen Show (ESPN)
Wednesday, September 3
- Lilo & Stitch (Live-Action)
- Reminder (Hulu Original) - All Episodes
Friday, September 5
- Road Trip: Shorts (Season 1)
Wednesday, September 10
- Tempest (Hulu Original) - Three Episode Premiere
- To Catch a Smuggler (Season 9)
Friday, September 12
- How Not to Draw: Shorts (Season 4)
Saturday, September 13
- Lost in the Jungle
Wednesday, September 17
- Tempest (Hulu Original) - Episodes 4 & 5
Friday, September 19
- Random Rings: Shorts (Season 4) - Premiere
Wednesday, September 24
- Lost Treasures of Egypt (Season 6) - All Episodes
- Tempest (Hulu Original) - Episode 6 & 7
Sunday, September 28
- The Simpsons (Season 36)
Tuesday, September 30
- Little Angel (Seasons 1-6)
Dates To Be Announced
- Cleopatra’s Final Secret
- Dolphins Up Close with Bertie Gregory
- Top Guns: The Next Generation
Sign up for Disney+ or the Disney Streaming Bundle (Disney+, ESPN+, and ad-supported Hulu) now