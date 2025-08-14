Everything Coming to Disney+ in September 2025

Lilo & Stitch, Marvel Zombies, a new LEGO Star Wars series, and more!
by |
Tags: , , ,

Fall into Disney+ this September with everything new coming to Disney’s streaming service! From the live-action adaptation of Lilo & Stitch to Season 36 of The Simpsons, there’s a lot to explore. Here are all of next month’s planned additions.

(Disney)
(Disney)

New Exclusives

TV Shows

  • Project Runway (Season 21)
    • September 4 -  Episode 7 at 10pm PT
    • September 11 - Episode 8 at 10pm PT
    • September 18 - Episode 9 at 10pm PT
    • September 25 - Season Finale at 10pm PT
  • Traveling with Snow Man
    • September 7 - Episode 3
    • September 14 - Episode 4
    • September 21 - Episode 5
    • September 28 - Episode 6
  • Dancing With the Stars (Season 34)
    • September 16 - Premieres Live at 8/7c
    • September 17
    • September 23 - New Episode Live at 8/7c
    • September 24
    • September 30 - New Episode live at 8/7c
  • Electric Bloom
    • September 17 - First Thirteen Episodes
  • LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past
    • September 19 - All Episodes
  • Marvel Zombies
    • September 24th - All Episodes

New Library Additions

Tuesday, September 2

  • Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (Season 1) - New Episodes
  • The Rich Eisen Show (ESPN)

Wednesday, September 3

Friday, September 5

  • Road Trip: Shorts (Season 1)

Wednesday, September 10

  • Tempest (Hulu Original) - Three Episode Premiere
  • To Catch a Smuggler (Season 9)

Friday, September 12

  • How Not to Draw: Shorts (Season 4)

Saturday, September 13

  • Lost in the Jungle

Wednesday, September 17

  • Tempest (Hulu Original) - Episodes 4 & 5

Friday, September 19

  • Random Rings: Shorts (Season 4) - Premiere

Wednesday, September 24

  • Lost Treasures of Egypt (Season 6) - All Episodes
  • Tempest (Hulu Original) - Episode 6 & 7

Sunday, September 28

  • The Simpsons (Season 36)

Tuesday, September 30

  • Little Angel (Seasons 1-6)

Dates To Be Announced

  • Cleopatra’s Final Secret
  • Dolphins Up Close with Bertie Gregory
  • Top Guns: The Next Generation

Sign up for Disney+ or the Disney Streaming Bundle (Disney+, ESPN+, and ad-supported Hulu) now
Alex Reif
Alex joined the Laughing Place team in 2014 and has been a lifelong Disney fan. His main beats for LP are Disney-branded movies, TV shows, books, music and toys. He recently became a member of the Television Critics Association (TCA).
View all articles by Alex Reif