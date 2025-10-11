The Cheapest Days to Visit Disneyland — Dates Sorted by Ticket Price
Take a look at how much a 1-Day, 1 Park ticket will cost you based on your planned visitation date.
In October 2025, the Disneyland Resort once again raised its ticket prices — although it kept its “Tier 0" price at the long-held $104 mark for a 1-Day, 1 Park ticket. That price is less than half the Tier 6 price of $224! With that in mind, here’s a breakdown of the current dates broken down by price.
Note: The Disneyland Resort offers tickets for up to six months in advance. This article was last updated October 11th, 2025.
Tier 0 - $104 Dates
2025:
- November 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
2026 (so far):
- January 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27
- February 3, 4, 5, 10, 11, 12, 24, 25, 26
- March 3, 4, 5
Tier 1 - $129 Dates
2025:
- November 18, 19
2026 (so far)
- January 5, 28, 29
- February 23
- March 2, 10, 11, 12 16, 17, 18, 19, 24, 25
Tier 2 - $149 Dates
2025:
- October 14, 16, 21, 23, 30
- November 17
- December 2, 3, 8
2026 (so far):
- January 23
- February 2, 9, 17, 18, 19
- March 9, 20, 23, 24, 25
- April 6, 7, 8
Tier 3 - $169 Dates
2025:
- October 13, 15, 20, 22, 27, 28 29, 31
- November 7, 14, 20
- December 1, 4, 9, 10, 11, 12
2026 (so far):
- January 9, 16, 19, 25, 30
- February 1, 6, 13, 16, 20, 22, 27, 28
- March 1, 6, 8, 13, 15, 31
- April 1
Tier 4 - $184 Dates
2025:
- October 12, 19, 26
- November 2, 9, 16, 2, 30
- December 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18
2026 (so far):
- January 10, 11, 17, 18, 24, 31
- February 7, 8, 21
- March 7, 14, 21, 22, 27, 30
- April 2, 5
Tier 5 - $199 Dates
2025:
- October 17, 24, 25
- November 1, 15, 22, 23
- December 6, 13, 19
2026 (so far):
- January 4
- February 14, 15
- March 28, 29
- April 3, 4
Tier 6 - $224 Dates
2025:
- October 11, 18
- November 8, 24, 25, 26, 26, 28, 29
- December 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
2026 (so far):
- January 1, 2, 3
