The Cheapest Days to Visit Disneyland — Dates Sorted by Ticket Price

Take a look at how much a 1-Day, 1 Park ticket will cost you based on your planned visitation date.

In October 2025, the Disneyland Resort once again raised its ticket prices — although it kept its “Tier 0" price at the long-held $104 mark for a 1-Day, 1 Park ticket. That price is less than half the Tier 6 price of $224! With that in mind, here’s a breakdown of the current dates broken down by price.

Note: The Disneyland Resort offers tickets for up to six months in advance. This article was last updated October 11th, 2025.

Tier 0 - $104 Dates

2025:

  • November 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

2026 (so far):

  • January 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27
  • February 3, 4, 5, 10, 11, 12, 24, 25, 26
  • March 3, 4, 5

Tier 1 - $129 Dates

2025:

  • November 18, 19

2026 (so far)

  • January 5, 28, 29
  • February 23
  • March 2, 10, 11, 12 16, 17, 18, 19, 24, 25

Tier 2 - $149 Dates

2025:

  • October 14, 16, 21, 23, 30
  • November 17
  • December 2, 3, 8

2026 (so far):

  • January 23
  • February 2, 9, 17, 18, 19
  • March 9, 20, 23, 24, 25
  • April 6, 7, 8

Tier 3 - $169 Dates

2025:

  • October 13, 15, 20, 22, 27, 28 29, 31
  • November 7, 14, 20
  • December 1, 4, 9, 10, 11, 12

2026 (so far):

  • January 9, 16, 19, 25, 30
  • February 1, 6, 13, 16, 20, 22, 27, 28
  • March 1, 6, 8, 13, 15, 31
  • April 1

Tier 4 - $184 Dates

2025:

  • October 12, 19, 26
  • November 2, 9, 16, 2, 30
  • December 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18

2026 (so far):

  • January 10, 11, 17, 18, 24, 31
  • February 7, 8, 21
  • March 7, 14, 21, 22, 27, 30
  • April 2, 5

Tier 5 - $199 Dates

2025:

  • October 17, 24, 25
  • November 1, 15, 22, 23
  • December 6, 13, 19

2026 (so far):

  • January 4
  • February 14, 15
  • March 28, 29
  • April 3, 4

Tier 6 - $224 Dates

2025:

  • October 11, 18
  • November 8, 24, 25, 26, 26, 28, 29
  • December 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

2026 (so far):

  • January 1, 2, 3

Laughing Place recommends MouseFanTravel.com for all your Disneyland Resort travel planning
Fill out the form below for a free, no obligation quote from MouseFanTravel.com