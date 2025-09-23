Are We Live? Here Are Sinclair & Nexstar ABC Affiliates Preempting "Jimmy Kimmel Live!"
See if your local ABC network is affected.
Jimmy Kimmel Live! is returning to ABC tonight after a highly controversial week-long hiatus. For his return, he’ll be joined by guests Glen Powell and Sarah McLachlan. However, many stations throughout the nation will continue to preempt the show – namely those owned by Sinclair, Inc. and Nexstar Media Group.
We’ve put together a list of affiliates owned by those companies so you can see if your area is affected. Jimmy Kimmel Live! will continue to stream nationwide on Hulu the following day, with clips also available on the JKL YouTube channel.
Sinclair ABC Affiliates
- KTXS — Abilene–Sweetwater, Texas (ABC, CW)
- KVII — Amarillo, Texas (ABC, CW)
- KVIH — Amarillo, Texas (ABC, CW)
- WABM — Birmingham, Ala. (MyTV, ABC)
- WBMA — Birmingham, Ala. (ABC)
- WDBB — Birmingham, Ala. (CW, ABC)
- WICD — Champaign–Springfield–Decatur, Ill. (ABC)
- WICS — Champaign–Springfield–Decatur, Ill. (ABC)
- WCHS — Charleston–Huntington, WV (ABC, FOX)
- WCIV — Charleston, SC (MyTV, ABC)
- WTVC — Chattanooga, Tenn. (ABC, FOX)
- WSYX — Columbus, Ohio (ABC, MyTV, FOX)
- WKEF — Dayton, Ohio (ABC, FOX, MyTV)
- KAEF — Eureka, Calif. (ABC)
- WPDE — Florence–Myrtle Beach, SC (ABC, CW)
- WXLV — Greensboro–High Point–Winston-Salem, NC (ABC)
- WLOS — Greenville–Spartanburg, SC / Asheville, NC / Anderson, SC (ABC, MyTV)
- WCTI — Greenville–New Bern–Washington, NC (ABC)
- KHGI — Lincoln–Hastings–Kearney, Neb. (ABC, FOX)
- KHGI-CD — Lincoln–Hastings–Kearney, Neb. (ABC)
- KWNB — Lincoln–Hastings–Kearney, Neb. (ABC, FOX)
- KWNB-LD — Lincoln–Hastings–Kearney, Neb. (ABC, FOX)
- KATV — Little Rock–Pine Bluff, Ark. (ABC)
- WGXA — Macon, Ga. (FOX, ABC)
- WEAR — Mobile, Ala. / Pensacola, FL (ABC)
- KTVO — Ottumwa, Iowa / Kirksville, MO (ABC, CBS)
- KATU — Portland, Ore. (ABC)
- KHQA — Quincy, IL / Hannibal, Mo. / Keokuk, IA (CBS, ABC)
- WSET — Roanoke–Lynchburg, Va. (ABC)
- WHAM — Rochester, NY (ABC, CW)
- KTXE-LD — San Angelo, Texas (ABC)
- KOMO — Seattle–Tacoma, Wash. (ABC)
- KDNL — St. Louis, Mo. (ABC)
- WGTQ — Traverse City–Cadillac, Mich. (ABC, NBC)
- WGTU — Traverse City–Cadillac, Mich. (ABC, NBC)
- WPBN — Traverse City–Cadillac, Mich. (NBC, ABC)
- WTOM — Traverse City–Cadillac, Mich. (NBC, ABC)
- KTUL — Tulsa, Okla. (ABC)
- WJLA — Washington, DC (ABC)
Nexstar ABC Affiliates
- WKRN – Nashville, TN (ABC)
- KTVX – Salt Lake City, UT (ABC)
- WTNH – Hartford / New Haven, CT (ABC)
- WHTM – Harrisburg, PA (ABC)
- WOTV – Grand Rapids, MI (ABC, CW)
- WGNO – New Orleans, LA (ABC)
- WRIC – Richmond, VA (ABC)
- WATE – Knoxville, TN (ABC)
- WTEN – Albany, NY (ABC)
- WSYR – Syracuse, NY (ABC)
- WVNY – Burlington, VT (ABC)
- WJHL – Tri-Cities, TN-VA (ABC, CBS)
- WJBF – Augusta, GA (ABC, CW)
- WEHT – Evansville, IN (ABC)
- WLAJ – Lansing, MI (ABC, CW)
- WYTV – Youngstown, OH (ABC)
- WTVO – Rockford, IL (ABC)
- KAMC – Lubbock, TX (ABC)
- KTKA – Topeka, KS (ABC, CW)
- KMID – Midland / Odessa, TX (ABC)
- WMBB – Panama City, FL (ABC, CW)
- KCAU – Sioux City, IA (ABC)
- KODE – Joplin, MO (ABC)
- WJET – Erie, PA (ABC)
- WAWV – Terre Haute, IN (ABC)
- WIVT – Binghamton, NY (ABC, NBC)
- WBGH-CD – Binghamton, NY (ABC, NBC)
- WTRF – Wheeling, WV - Steubenville, OH (ABC, CBS)
- KSVI – Billings, MT (ABC, CW+)
- WDHN – Dothan, AL (ABC)
- WUTR – Utica, NY (ABC)
- WBOY – Clarksburg / Weston, WV (ABC, NBC)
- WWTI – Watertown, NY (ABC, CW)