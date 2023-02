New Menu for Restaurant Hakuna Matata at Disneyland Paris

Restaurant Hakuna Matata can be found at Disneyland Paris. The rustic setting is inspired by The Lion King, and they have a new menu.

Menu 1: 15€

Chakalaka-Tomates, poivrons, haricots blancs et pois chiche

Poulet Yassa- Poulet accompagné d’une sauce à base d’olives et d’oignons

Chakalaka- Tomatoes, Sweet Peppers, White Beans and Chickpeas

Yassa Chicken- Chicken with Olives and Onions Sauce

Riz cassé- Broken Rice

Boisson fraîche 50 CL (excepté Eau de coco)

Cold Drink 50 CL (Except Coconut Water)

Menu 2: 16€

Thieboudienne- Poisson accompagné de légumes en sauce Fish with Vegetables in Sauce

Riz cassé- Broken Rice Boisson fraîche 50 CL(excepté Eau de coco)

Cold Drink 50 CL (Except Coconut Water)

Menu 3: 17€

Sandwich à l’effiloché de bœuf- Effiloché de bœuf, salade, oignons confits et moutarde à l’américaine

Pulled Beef Sandwich- Pulled Beef, Lettuce, Candied Onions and American Mustard

Frites de patates douces- Sweet Potatoes Fries

Boisson fraîche 50 CL (excepté Eau de coco)

Cold Drink 50 CL (Except Coconut Water)

Children's Menu: 9€

Bouchées de poulet croustillantes- Mini sandwich à l’effiloché de bœuf

Crispy Chicken Bites OR Small Pulled Beef Sandwich

Frites de patates douce- Tomates cerise

Sweet Potatoes Fries OR Cherry Tomatoes

Mini Babybel Bio (2 pièces)**

Magnum Mini Amande

Purée de pommes Bio (sans sucres ajoutés)

Yaourt à boire sucré aromatisé

Organic Mini Babybel Cheese (2 Pieces)** OR Magnum Mini Almond

Organic Apple Purée (no added sugar) OR Flavoured Sweet Drinking Yogurt

Vittel 33 CL OU Minute Maid Orangeou Pomme

Honest Kids Saveur Fruits Exotiques OU Lait 20 CL

Vittel 33 CL OR Minute Maid Orangeor Apple OR Honest Kids Exotic OR Milk 20 CL

À La Cart:

Salade Hakuna 7 €- Salade, ananas, fèves pelées, concombre, patates douces, tomates, poivrons, oignons rouges, cacahuètes grillées

Vegan Hakuna Salad- Lettuce, Pineapple, Beans, Cucumber, Sweet Potatoes, Tomatoes, Sweet Peppers, Red Onions, Grilled Peanuts

Salade Hakuna au poulet 7 .50€- Aiguillettes de poulet, salade, ananas, fèves pelées, concombre, patates douces, tomates, poivrons, oignons rouges, cacahuètes grillées

Chicken Hakuna Salad- Chicken Strips, Lettuce, Pineapple, Beans, Cucumber, Sweet Potatoes, Tomatoes, Sweet Peppers, Red Onions, Grilled Peanuts

Chakalaka et riz cassé 12 €-Tomates, poivrons, haricots blancs et pois chiche

Chakalaka and Broken Rice- Tomatoes, Sweet Peppers, White Beans and Chickpeas

Poulet Yassa et riz cassé 13 €- Poulet accompagné d’une sauce à base d’olives et d’oignons

Yassa Chicken and Broken Rice- Chicken with Olives and Onions Sauce

Sandwich à l’effiloché de bœuf- et frites de patates douces 14 € Effiloché de bœuf, salade, oignons confits et moutarde à l’américaine

Pulled Beef Sandwich and Sweet Potatoes Fries- Pulled Beef, Lettuce, Candied Onions and American Mustard

Thieboudienne et riz cassé 13 €-Poisson accompagné de légumes en sauce

Thieboudienne and Broken Rice- Fish with Vegetables in Sauce

Frites de patates douces 4.30€

Sweet Potatoes Fries

Riz cassé/ Broken Rice 3 .50€

Desserts: