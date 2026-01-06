Disney x BaubleBar: A Valentine’s Day Collection That Brings the Bling
BaubleBar certainly is spreading the love with this charming, heart-filled collection.
Love is in the air! BaubleBar just dropped its Valentine’s Day collection, serving all the pink and red sparkle you need for the season. From statement jewelry to bag charms and ear headbands, the lineup offers something dazzling for your Disney-loving sweetheart (or yourself!)
Jewelry and Accessories:
Disney Minnie Mouse Heart Ears Headband - $54.99
Disney Mickey Mouse Pavé Drop Earrings - $38
Disney Mickey Mouse & Heart Earring Set - $68
Disney Minnie Mouse Hot Pink Crystal Custom Ears Headband - $54.99
Disney Minnie Mouse Valentine's Day Earrings - $34
Disney Mickey Mouse Heart Charm Necklace - $58
Disney Minnie Mouse Hot Pink Crystal Ears Headband - $49.99
Disney Mickey Mouse Hugging Heart Necklace - $38
Disney Mickey Mouse Mother of Pearl Earring Set - $68
Disney Mickey Mouse Hearts Necklace - $68
Disney Minnie Mouse Hugging Heart Earrings - $44
Mickey Cupid Earrings - $34
Donald Cupid Earrings - $34
Daisy Cupid Earrings - $34
Disney Mickey Mouse Valentine's Day Earrings - $36
Disney Mickey & Minnie Mouse Kissing Cuff Bracelet - $48
Disney Donald & Daisy Duck Kissing Cuff Bracelet - $48
Disney Mickey Mouse Heart Statement Earrings - $44
Disney Valentine's Day Bag Charms:
Mickey Mouse - $78
Minnie Mouse - $78
Donald Duck - $78
Daisy Duck - $78
Goofy - $78
Pluto - $78
