From Land to Sea: Walt Disney World Guests Offered Up to 25% Off Select Disney Cruise Line Sailings
Other 20% off options are also available.
While Disney Cruise Line guests were recently offered special Walt Disney World discounts, now the tables have turned with Walt Disney World guests being offered special deals on magical at sea voyages.
What’s Happening:
- Guests staying at select Deluxe and Deluxe Villa Resort hotels at Walt Disney World Resort can save up to 25% on eligible Disney Cruise Line sailings.
- The offer applies to select voyages departing from Florida, Texas, and California.
- To receive the discount, guests must book their Disney cruise within seven days of their current resort check-out date.
The offer is only available on select Sailings, but there are a lot of options.
- For 25% savings, sailings include:
- Disney Dream
- September 27, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 9, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 12, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 19, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 23, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 26, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- October 30, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- November 9, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- February 26, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Fort Lauderdale
- Disney Magic
- April 19, 2026 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- April 23, 2026 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- April 27, 2026 -- 4-Night Pacific Coast Cruise from San Diego ending in Vancouver
- September 17, 2026 -- 4-Night Pacific Coast Cruise from Vancouver ending in San Diego
- September 21, 2026 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- September 25, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Baja Cruise from San Diego
- September 28, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Baja Cruise from San Diego
- October 16, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Baja Cruise from San Diego
- October 19, 2026 -- 5-Night Halloween on the High Seas Mexican Riviera Cruise from San Diego
- October 24, 2026 -- 6-Night Halloween on the High Seas Mexican Riviera Cruise from San Diego
- October 30, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Mexican Riviera Cruise from San Diego
- January 3, 2027 -- 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
- January 7, 2027 -- 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
- January 11, 2027 -- 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston
- January 20, 2027 -- 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston with Marvel Day at Sea
- February 12, 2027 -- 5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston with Marvel Day at Sea
- February 17, 2027 -- 4-Night Western Caribbean Cruise from Galveston with Marvel Day at Sea
- February 21, 2027 -- 5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston with Marvel Day at Sea
- February 26, 2027 -- 5-Night Western Caribbean Cruise from Galveston with Marvel Day at Sea
- Disney Treasure
- October 3, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- October 17, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- October 24, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- November 7, 2026 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 9, 2027 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 16, 2027 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 30, 2027 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- February 6, 2027 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- February 20, 2027 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- Disney Wish
- April 10, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- April 17, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- April 20, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- May 1, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- May 8, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- May 18, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- May 22, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- May 29, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 1, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 5, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 12, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 15, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 19, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 26, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- June 29, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 3, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 10, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 13, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 17, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 20, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 24, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 27, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 31, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 7, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 10, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 14, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 17, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 21, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 24, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 28, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 31, 2026 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 4, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 7, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 11, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 18, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 21, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 25, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 2, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 5, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 9, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 19, 2026 -- 4-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 23, 2026 -- 3-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- November 6, 2026 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- December 18, 2026 -- 3-Night Very Merrytime Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 8, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 11, 2027 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 15, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 22, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 29, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 5, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 12, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 19, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 22, 2027 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 26, 2027 -- 3-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- Disney Wonder
- April 3, 2026 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- April 10, 2026 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- April 17, 2026 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- September 28, 2026 -- 5-Night Pacific Coast Cruise from Vancouver ending in San Diego
- October 27, 2026 -- 6-Night Halloween on the High Seas Mexican Riviera Cruise from San Diego
- November 2, 2026 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- November 5, 2026 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- January 7, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- January 15, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- January 18, 2027 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- January 22, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- January 25, 2027 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- January 29, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- February 1, 2027 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- February 12, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- February 15, 2027 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- February 19, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- February 22, 2027 -- 4-Night Baja Cruise from San Diego
- February 26, 2027 -- 3-Night Baja Cruise from San Diego
- Disney Dream
- Interested Walt Disney World travelers can also save 20% on other select cruise dates:
- Disney Fantasy
- June 28, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 3, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 26, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- July 31, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral with 2 Stops at Castaway Cay
- August 9, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 14, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- August 28, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- September 25, 2026 -- 5-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 18, 2026 -- 5-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- October 23, 2026 -- 5-Night Halloween on the High Seas Bahamian Cruise from Port Canaveral
- November 1, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- November 6, 2026 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- November 20, 2026 -- 5-Night Very Merrytime Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- November 29, 2026 -- 5-Night Very Merrytime Bahamian Cruise from Port Canaveral
- December 4, 2026 -- 5-Night Very Merrytime Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 6, 2027 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 10, 2027 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 20, 2027 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- January 24, 2027 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral with Pixar Day at Sea
- January 29, 2027 -- 5-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral with Pixar Day at Sea
- February 3, 2027 -- 4-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- February 12, 2027 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral with Pixar Day at Sea
- February 21, 2027 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral with Pixar Day at Sea
- February 26, 2027 -- 5-Night Bahamian Cruise from Port Canaveral
- Disney Treasure
- May 16, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- June 13, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- June 27, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- July 4, 2026 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- July 11, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- July 25, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- August 8, 2026 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- October 10, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- October 31, 2026 -- 7-Night Halloween on the High Seas Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 2, 2027 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- January 23, 2027 -- 7-Night Western Caribbean Cruise from Port Canaveral
- February 13, 2027 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- February 27, 2027 -- 7-Night Eastern Caribbean Cruise from Port Canaveral
- Disney Fantasy
